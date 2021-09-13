В новых брюках Balenciaga увидели оскорбление целой расы

Французский дом моды Balenciaga обвинили в оскорблении целой расы из-за необычного дизайна новой вещи. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil стоимостью 86 тысяч рублей. Вещь оформлена вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: отмечается, что такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы.

Американский профессор Маркуита Гаммэйдж подчеркнула, что подобный модный прием часто используют в искусстве для криминализации темнокожих людей, особенно мужчин. «Обычно в такой одежде показывают головорезов и преступников, представляющих угрозу для американского общества», — пояснила она.

По этой причине ученая обвинила люксовый бренд в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением). Она посчитала, что с помощью провокации дизайнеры марки пытается получить наибольшую прибыль от продаж продукции.

В ответ на претензии Гаммэйдж директор по маркетингу Balenciaga Людивин Понт объяснила, что в коллекциях бренда часто представлена одежда, составленная из разных предметов гардероба. В качестве примера она привела джинсы, совмещенные со спортивными штанами. По ее словам, брюки Trompe-L'Oeil аналогичным образом являются частью концепции бренда.

Несмотря на это пользователи сети раскритиковали Balenciaga в многочисленных постах в социальных сетях. Так, юзер @robustotruck заявил, что таким образом модельеры привлекают внимание к своей компании. При этом блогерша @tnycngozi напомнила, что чернокожих людей все еще критикуют, когда они выходят в свет в таком виде.

В декабре 2020 года российских моделей Алену Мельникову и Анастасию Семеновых обвинили в культурной апроприации и блэкфейсе (blackface — карикатурное изображение темнокожих), поскольку они снялись в образе афроамериканок. Однако девушки не разделяют мнение комментаторов и не видят ничего плохого в том, чтобы вдохновляться другими культурами.