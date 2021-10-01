Невеста российского миллиардера появилась на публике в трусах и смутила фанатов

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике со стороны фанатов. Серия снимков опубликована в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя модель посетила показ французского модного дома Christian Dior, который состоялся в Париже. На размещенных кадрах знаменитость позирует напротив выхода из отеля в полосатом черно-белом джемпере, вязаных шортах-трусах бежевого цвета и белом пончо Dior с бахромой, которое украшено изображением звезды и названием бренда.

«Как же я рада спустя полтора года снова оказаться в Париже на показах. Как вам мой образ для Диор?» — подписала манекенщица пост, который набрал почти 63 тысячи лайков.

Подписчиков смутил наряд Перминовой, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под публикацией. «Теперь уберите надпись Dior и скажите, все так же нравится образ?», «Как будто юбку забыли», «Что за вязаные трусы?», «Трусы смущают», «В трусах холодно как-то», «Извините, но трусы — это треш», «В Милане все в лифчиках ходили, в Париже — в трусах», — высказывались поклонники.

В мае Елена Перминова показала фигуру после четвертых родов. Звезда засняла себя дома в зеркало в купальнике и коротком топе. Таким образом женщина решила доказать пользователям сети, что у нее есть недостатки, которых она не стесняется.

Бизнесмен и топ-модель вместе уже 15 лет, они воспитывают 11-летнего Никиту, девятилетнего Егора и семилетнюю Арину. В четвертый раз Перминова стала матерью 15 мая. Она не раз подчеркивала, что всегда мечтала иметь большую семью.