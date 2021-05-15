Невеста российского миллиардера в четвертый раз стала матерью

34-летняя модель Елена Перминова, невеста 61-летнего российского миллиардера Александра Лебедева, в четвертый раз стала матерью. Она опубликовала черно-белые фото с новорожденным сыном на своей странице в Instagram.

Модель показала снимки из роддома, на которых она рядом со своими возлюбленным и новорожденным.

«Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления. Для меня большая честь пройти это приключение вместе», — подписала публикацию многодетная мать.

Ранее в апреле Перминова поделилась откровенной фотографией и взволновала поклонников. 34-летняя беременная модель засняла себя в зеркале, расположенном в доме. До этого в феврале она снялась в просвечивающем белье: модель опубликовала фото в светло-голубом кружевном бюстгальтере из полупрозрачного материала.

Лебедев и Перминова вместе уже 15 лет, они воспитывают 11-летнего Никиту, девятилетнего Егора и семилетнюю Арину. Перминова не раз подчеркивала, что всегда мечтала иметь большую семью. В своем блоге она регулярно делится снимками из путешествий с детьми и демонстрирует спортивную фигуру в откровенных фотосессиях.