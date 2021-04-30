Беременная невеста российского миллиардера снялась в халате на голое тело

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась откровенной фотографией и взволновала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

34-летняя беременная модель засняла себя в зеркало, расположенное в доме. На кадре она позирует с распущенными волосами в длинном расстегнутом халате белого цвета, который частично оголяет ее тело. «Ровно 35 недель», — подписала Перминова пост, который набрал больше 42 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Лена, вы прекрасны! Одна из тех, чьи фото хочется увеличивать и с удовольствием рассматривать красоту», «Вау! Какой большой животик! Симпатичный!», «Невероятная женщина!», «Просто идеальная», «Прекрасна снаружи и изнутри», — восхищались они.

В феврале Елена Перминова снялась в просвечивающем белье. Жену миллиардера запечатлели в интерьере ванной комнаты в трикотажных бежевых брюках и светло-голубом кружевном бюстгальтере из полупрозрачного материала.