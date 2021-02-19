Беременная невеста российского миллиардера вызвала споры в сети откровенным фото

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась с поклонниками откровенной фотографией и вызвала споры в сети. Снимок появился на ее странице в Instagram.

34-летнюю беременную модель засняли в черных джинсах и расстегнутой рубашке белого цвета без бюстгальтера, из-за чего ее грудь частично оголилась. Волосы Перминовой распущены, а на лицо нанесен естественный макияж. В подписи к публикации, которая набрала больше 53 тысяч лайков, она отметила, что это ее пятитысячный пост.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид Перминовой в комментариях. Некоторые раскритиковали знаменитость за обилие обнаженных снимков. «А можно этого не видеть?», «Беременных фото стало больше...», «Ну, пузо выставлять — капец. Зато Волочкову осуждают за шпагат», «И зачем такие фото?» — негодовали они.

Фанаты, напротив, восхитились манекенщицей: «Гимн женственности самому прекрасному состоянию — ожиданию ребенка», «Лена, только у вас получается быть дерзкой, сексуальной и беременной», «Выглядишь фантастически», «Прекрасная! Как же вам идет животик».

Ранее в феврале Елена Перминова назвала одежду для беременных жуткой. На фото она запечатлена на балийской вилле в бежевом облегающем платье с разрезом сбоку и белых босоножках на каблуке. В подписи к посту знаменитость пожаловалась на отсутствие подходящих для ее положения красивых нарядов.