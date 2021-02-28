Беременная невеста российского миллиардера снялась в просвечивающем грудь белье

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась фотографией в откровенном белье и восхитила поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

34-летнюю беременную модель засняли в трикотажных бежевых брюках и светло-голубом кружевном бюстгальтере, через который просвечивается грудь. Она позирует боком к фотографу в ванной комнате с распущенными волосами. Публикация набрала больше 53 тысяч лайков.

Поклонники знаменитости восхитились опубликованными кадрами в комментариях. «Как красиво!», «Чудесная мама», «Очаровательный животик», «Как оставаться такой стройной красоткой?», «Это так нежно!», «Чудо!» — высказывались они.

В январе Елена Перминова опубликовала снимок в откровенном образе. Ее запечатлели в коротком белом топе, через ткань которого просвечивает грудь, а также голубых джинсах, принадлежащих ее возлюбленному.