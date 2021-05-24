Невеста российского миллиардера показала фигуру после четвертых родов

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру после четвертых родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Мать четверых детей засняла себя в купальнике и коротком топе в зеркало, расположенное в доме. Модель решила доказать поклонникам, что у нее есть недостатки, которых она не стесняется. «7 дней после родов и 7 экстра кило. Но мне даже нравится», — подписала Перминова пост, который набрал полмиллиона просмотров за несколько часов.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Вы просто идеальная», «Это вообще законно?», «Невероятная женщина!», — восхищались они. Не оставили без внимания фото Перминовой и звезды. Дочь известного ресторатора Александра Новикова написала под фото модели: «супер-женщина!».

Перминова стала матерью в четвертый раз 15 мая. Модель показала снимки из роддома, на которых она рядом со своими возлюбленным и новорожденным сыном.

Бизнесмен и топ-модель вместе уже 15 лет, они воспитывают 11-летнего Никиту, девятилетнего Егора и семилетнюю Арину. Перминова не раз подчеркивала, что всегда мечтала иметь большую семью.