Криминальный авторитет Ганс выйдет на свободу после 12 лет отсидки за убийство

URA.RU: тюменский авторитет Юрий Тишенков готовится выйти из колонии, где он провел 12 лет

Криминальный авторитет Юрий Тишенков, известный в криминальном мире как Ганс, готовится выйти из колонии, где он провел 12 лет за организацию убийств. Об этом сообщает URA.RU.

Он должен освободиться 9 ноября из колонии строгого режима, расположенной в поселке Потьма Зубово-Полянского района республики Мордовия. Тишенков находится под стражей с 11 ноября 2009 года, приговор Тюменского областного суда вступил в законную силу 8 декабря 2010 года.

Освобождение Ганса не повлияет на криминогенную обстановку в регионе, к тому же он не намерен задерживаться в Тюмени, указывает источник издания. По его словам, Тишенков собирается на лечение в санаторий, как только выйдет на свободу. После отсидки Ганс планирует вести спокойный образ жизни, не ввязываясь в темные дела.