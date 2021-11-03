На Урале восставшую против главного вора в законе Чечни колонию усмирил спецназ

На Урале спецназ усмирил исправительную колонию строгого режима №18 (ИК-18), которая восстала против главного вора в законе Чечни, 40-летнего Ахмеда Домбаева, известного в криминальных кругах как Ахмед Шалинский. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает издание URA.RU.

Осужденные, недовольные Ахмедом Шалинским, сместили его представителей («положенцев») с их неофициальных «должностей». В колонии стал расти уровень напряженности, а между заключенными возникали стычки. Тогда у осужденных провели обыски с участием ОМОН для предотвращения возможных беспорядков.

По словам источника, у заключенных забрали личные вещи и даже спортивные костюмы, которые они могут иметь по правилам колонии. «Конечно, искали мобильные телефоны, запрещенного нашли мало, хотя вывезли два грузовика вещей», — отметил источник.

Поводом для недовольства Ахмедом Шалинским в ИК-18 стало то, что криминальные авторитеты заподозрили чеченского вора в законе в присвоении и растрате 150 миллионов рублей (около двух миллионов долларов) из воровского общака — казны преступного мира.

По этому поводу в ночь на 3 сентября в Афинах состоялась сходка, на которой собралось около трех десятков воров в законе под руководством 60-летнего Камо Сафаряна (Горьковского), доверенного лица лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой).

Все попытки участников сходки связаться с Ахмедом Шалинским оказались безуспешными, поэтому действие его воровского титула было приостановлено, о чем уведомили связанные с ним российские колонии. Воры в законе подсчитали, что за последнее время Ахмед Шалинский собрал с регионов как минимум два миллиона долларов. Однако, когда ему предложили выделить деньги на поддержку пожилых криминальных авторитетов, чеченский вор в законе отказался это делать.

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