Главного вора в законе Чечни заподозрили в растрате миллионов долларов из общака

Криминальные авторитеты заподозрили главного вора в законе Чечни, 40-летнего Ахмеда Шалинского, известного в криминальных кругах, как Домбаев, в присвоении и растрате 150 миллионов рублей (около двух миллионов долларов) из воровского общака — казны преступного мира. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Согласно решению, вынесенному на сходке в Афинах, на которой собралось около трех десятков воров в законе, отчитаться за использование денег Ахмед Шалинский должен в трехдневный срок. Сама сходка прошла в ночь со 2 на 3 сентября в Афинах под руководством 60-летнего Камо Сафаряна (Горьковского).

Камо Горьковский является доверенным лицом Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России. При этом все попытки участников сходки связаться с Ахмедом Шалинским оказались безуспешными, поэтому действие его воровского титула было приостановлено, о чем уведомили связанные с ним российские колонии.

По словам источника агентства, деньги Ахмеду Шалинскому поступали не только из Челябинской области, где он отбывал свой срок в десять лет лишения свободы, но также из Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Волгоградской областей и Ставропольского края, за которые отвечают подконтрольные ему «смотрящие».

Воры в законе подсчитали, что за последнее время Ахмед Шалинский собрал с регионов как минимум два миллиона долларов. Однако, когда ему предложили выделить деньги на поддержку пожилых криминальных авторитетов, чеченский вор в законе отказался это делать.

При этом, как пишет «Прайм Крайм», сам Ахмед Шалинский заявил, что никакие средства ни от кого не получал. Однако, теневые кассиры, допрошенные воровским сообществом, утверждают, что приближенные чеченского вора в законе еженедельно обналичивали в банкоматах Грозного сотни тысяч рублей. При этом сам Ахмед Шалинский владеет квартирой в Москве за 150 миллионов рублей и домом в Чечне за 300 миллионов рублей, но объясняет их покупку миллиардом рублей, заработанным на нефтяном бизнесе во время отбытия срока в Челябинской области.