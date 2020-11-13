Главного вора в законе Чечни объявили в розыск

Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский) объявлен в федеральный розыск в Северной Осетии. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, главного криминального авторитета Чечни объявили в розыск после возбуждения уголовного дела за занятие высшего положения в преступной иерархии. Поводом стало то, что, отбывая часть срока в колонии во Владикавказе, Шалинский в статусе вора в законе руководил другими заключенными.

По мнению источника, розыск осложнит для Домбаева борьбу за контроль над империей убитого главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули), так как теперь он не сможет выехать из Чечни.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что авторитет активно наращивал влияние в Челябинской области. Если ему удастся заручиться поддержкой и в других регионах, он вполне сможет побороться с братом Гули Намиком Бакинским за наследство погибшего.

После смерти Гули на его место стали претендовать трое: 47-летний Георгий Акоев (Гия Свердловский) — племянник убитого лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан); 65-летний Автандил Кобешавидзе (Авто), проживающий сейчас на Украине, и 39-летний Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский).

Тем не менее наследником погибшего считается Намик Бакинский.