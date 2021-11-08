В Турции воры раскороновали сторонника Шакро Молодого

В Турции воры в законе лишили титула авторитета Аслана Кобуладзе и надавали ему пощечин

На турецком курорте пятеро воров в законе раскороновали авторитета 55-летнего Аслана Кобуладзе, считающегося сторонником Шакро Молодого. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, в конце октября в ресторане города Кемер прошла сходка с участием Кобы Ахвледиани, Махохии, разыскиваемого в России за заказное убийство Япончика, кемеровского Жени Веселого и Ремена. Они заявили Кобуладзе, что отныне он больше «не вор», тем самым лишив его титула. После этого авторитеты надавали ему пощечин и подзатыльников в знак особого презрения.

Кобуладзе наказали за растрату денег из общака (казны).

Он получил статус вора в законе в 1992 году, но вскоре потерял его. В 2000-м ему вновь вернули титул.

6 сентября сообщалось, что главного вора в законе Чечни 40-летнего Ахмеда Шалинского, известного в криминальных кругах как Домбаев, заподозрили в присвоении и растрате 150 миллионов рублей (около двух миллионов долларов) из воровского общака — казны преступного мира.