Власти назвали число принявших участие в переписи россиян

Правительство РФ: более 120 миллионов человек приняли участие в переписи населения

Власти назвали число россиян, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. Данные опубликованы в понедельник, 8 ноября, на официальной странице правительства России в Instagram.

Таким образом, сообщается, что почти 85 процентов граждан — более 120 миллионов человек — уже ответили на вопросы переписи. Предполагается, что предоставленные данные используют для улучшения жизни россиян. На их основании также будут приняты решения о развитии инфраструктуры регионов страны.

Уточняется, что из-за введенных на территории страны коронавирусных ограничений Всероссийскую перепись населения продлили до 14 ноября. Принять в ней участие впервые можно онлайн через портал госуслуг.

Росстат дал старт всероссийской переписи населения 15 октября. 2 ноября стало известно, что в ней уже участвуют 90 миллионов человек — более 63 процентов населения страны.