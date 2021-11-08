Бывшую следовательницу российской полиции обвинили в потере изъятых наркотиков

В городе Благовещенск (Амурская область) бывшего следователя местного отдела полиции обвинили в потере изъятых наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2019 году обвиняемая, проводя следственные действия, получила в камере хранения вещдоков синтетический наркотик общей массой около 1,5 грамма для назначения судебной экспертизы. Однако в течение следующих трех месяцев никаких действий с уликой не проводилось, а затем выяснилось, что наркотики потеряны.

Бывшего следователя обвинили по части 1 статьи 228.2 («Нарушение правил хранения наркотических средств») и части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. В настоящее время ее дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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