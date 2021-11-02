Иностранец попытался провезти в самолете два килограмма героина и попал под суд

В Приморье перед судом предстанет иностранец, который попытался провезти почти два килограмма героина в самолете из Москвы во Владивосток. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Как установило следствие, два иностранных гражданина, проживающие в Москве, в прошлом году занялись на территории края незаконным сбытом героина в особо крупных размерах. Наркотическое вещество они перевозили в тайниках внутри чемоданов, которые сдавали в багаж. Позже к ним присоединился их соотечественник, который перевозил наркотик и передавал его покупателям.

В декабре прошлого года обвиняемый под видом багажа перевез в самолете Москва–Владивосток чемодан с почти двумя килограммами героина, которые получил в Москве от соучастников. Но сотрудники правоохранительных органов обнаружили вещество.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время оно направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников преступления продолжается.