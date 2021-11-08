Сообщения о сокращении срока сертификатов о вакцинации оказались недостоверными

Сообщения о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации в России оказались недостоверными.

В понедельник, 8 ноября, в России утвердили новую форму сертификатов о вакцинации. На фоне этих сообщений в соцсетях и СМИ появилась недостоверная информация о сокращении срока действия данных сертификтов. В документе, опубликованном на официальном портале интернет-информации, нет сведений, подтверждающих эти данные.

Появление сообщений о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации связано с данными на портале «Госуслуги» — ряд пользователей заметили сообщения о том, что сертификат действует полгода вместо года, как ранее. На горячей линии официального портала правительства России о коронавирусе сообщили, что сокращенные сроки действия сертификатов появились из-за технических работ на портале «Госуслуг».

Информацию также опровергли в Минцифры и Минздраве России. В министерствах заверили, что QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. «Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», - отметили в правительстве.

Сообщения о сокращении сроков действия сертификатов получили широкое распространение в СМИ. При этом издания также опубликовали разъяснения правительства и оперштаба относительно возникшей ситуации.