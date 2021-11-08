Пользователи Twitter по всему миру сообщили о сбое

Downdetector: пользователи из США, России и других стран сообщили о сбое в Twitter

Пользователи Twitter из разных стран, в том числе из России, сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает крупные сбои в интернете.

Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20:53 по московскому времени. О неполадках сообщают в основном пользователи из США и Великобритании. Также о сбоях заявили жители Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Некоторые сбои наблюдаются на территории России.

Большая часть жалоб связана с работой веб-сайта. Неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Большая их часть испытывает сложности с входом в приложение. У других отсутствует соединение с сервером и не отправляются сообщения. В корпорации Facebook заявили, что знают о проблеме и работают над ее устранением. Первые признаки неполадок появились в 18:17 по московскому времени.

