Россиянам рассказали о скорых переменах на рынке труда

В скором времени россияне могут столкнуться с большими переменами на рынке труда. Об этом в рамках проекта «Новое общество» рассказал эксперт в области рынка труда, основатель и глава платформы по развитию молодых талантов Changellenge Андрей Алясов.

По словам Алясова, удаленная работа станет повсеместным трендом в перспективе ближайших трех-пяти лет. «У некоторых людей вновь появится отторжение к работе в офисе, плюс далеко не все смогут ее себе позволить. Так что процент работающих на удаленке будет достаточно высоким», — объяснил он.

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Предприниматель, основатель и технический директор компании по производству электроприставок для инвалидных кресел «СупримМоторс» Николай Юдин рассказал, что в будущем россияне станут чаще работать на иностранные компании, оставаясь при этом жить в родной стране: «Сейчас неважно, где сидеть — в Москве или в Новом Уренгое. Можно полноценно оказывать услуги для компании из Германии в любой точке за те же деньги. И немецкая фирма даже не будет задумываться о том, насколько Новый Уренгой меньше Москвы, а будет смотреть только на качество услуг».

Юдин отмечает также, что в последнее время, особенно после начала пандемии коронавируса, многие заказчики стали нормально воспринимать удаленную работу, и это позволит работникам не привязываться к одному месту жительства.

Изменение отношения россиян к рабочему процессу стало одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них речь идет об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.