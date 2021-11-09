Найдено объяснение популярности уличных гонок во Владивостоке 1990-х

Популярность нелегальных уличных гонок в России связана с особой уличной модой, которая сформировалась в портовом городе в 1990-х, а также распространенным на Дальнем Востоке культом автомобиля. Такое мнение в рамках спецпроекта «Русский форсаж» выразил журналист, краевед и автор книги «Правый руль» Василий Авченко.

«Мне казалось, все это последствия общегородской моды: и гонки, и тачки, вот эта вся эстетика, культура, мода, понты, естественно... Как-то все это шло и потом уже выливалось в некие оформленные варианты — я имею в виду драг-рейсинг, дрифт. А сначала просто был культ автомобиля», — рассказал Авченко.

Ранее в рамках спецпроекта «Русский форсаж он объяснил причину появления в России 1990-х этого культа. По словам писателя, любовь к машинам возникла у приморцев во многом из-за эффекта новизны. Он отмечал, что появление японских машин сильно преобразило Владивосток. Постепенно он перестал быть закрытым военным городом, но гонять на иномарках по-прежнему было особенно негде из-за дорог. Сейчас этот эффект новизны давно прошел, россиян уже не удивишь японскими иномарками.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который максимально расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.