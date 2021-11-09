Моя страна
 
Последние новости
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет
В Совфеде посоветовали Украине перестать надеяться на Европу
Острова Британии оказались под угрозой
На Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины против коронавируса
В Подмосковье врачи спасли подавившуюся семечкой девочку 
Мигранты на границе с Польшей рассказали о желании покинуть Белоруссию
Футболист сборной России высказался об отсутствии Дзюбы в команде
В России появится новая зенитная ракетная система
Франция призвала наказать Белоруссию за кризис с мигрантами «без лезвий»
Дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом продлили домашний арест
Новости партнеров
Прослушать новость

В Minecraft решили построить электронную версию Махачкалы

В компьютерной игре Minecraft воссоздадут Махачкалу
Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: minecraft.net

В компьютерной игре Minecraft решили построить электронную версию Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Деньги на воссоздание дагестанской столицы задонатил игрок состава Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов. Он выделил на это 10 тысяч рублей. Сумму превратили в призовой фонд, чтобы другие игроки начали застраивать участок.

30 ноября участник, который застроит наибольшую часть территории, получит 4 тысячи. Уточняется, что строительством Махачкалы в Minecraft будет заниматься группа энтузиастов, ранее изъявившая желание воссоздать в игре всю Землю.

Летом стало известно, что команда киберспортсменов из СНГ TeamCIS за три недели воссоздала центр Новосибирска в компьютерной игре Minecraft. На опубликованном в сети ролике можно увидеть здание театра оперы и балета — величественное строение с колоннами и стеклянным куполом. Центральная площадь с театром окружена широкими проспектами, жилыми и административными зданиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Центр Новосибирска воссоздали в Minecraft
Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в Minecraft
Памятник Александру Невскому воссоздали на российском сервере Minecraft
Моя страна00:0229 сентября

Душа России.

В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
18:2114 октября

Власти Челябинска решили поместить в зоопарк бродящих по улицам медведей

17:0114 октября

Ткать по-карельски научат посетителей музея «Кижи»

18:3914 октября

Студентка нашла неизвестный затопленный корабль у Куршской косы

Моя страна00:0114 октября

«Он перевернул мою жизнь»

Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
15:5014 октября

В Приморском заповеднике установят новые ловушки для наблюдения за тиграми

11:24 7 октября

В Мензелинске спектакль «Преступление и наказание» покажут на татарском языке

17:5514 октября

В Петрозаводске установили памятник оружейнику из Шотландии Чарльзу Гаскойну

Моя страна09:56 6 октября

«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»

Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
18:2814 октября

Россиянин в необычной манере изобразил Пушкина, Достоевского и Циолковского

16:3114 октября

В Елабуге пройдет выставка художника Рашида Гилазова

16:1714 октября

В Татарстане после реставрации открылся храм Покрова Божией Матери

Россия
Красная машина.
30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Все материалы
Мир
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Предприниматели получили более 4 миллиардов рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
В американских школах захотели ввести уроки по криптовалюте
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Представитель Путина назвал газотранспортную систему Украины «ржавой рухлядью»
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Продолжен прием заявок на участие в 11 премии «Время инноваций-2021»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянина осудили на 23 года за изнасилование и убийство удмуртской школьницы
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Спецназовец сдался полиции после покушения на бывшую супругу и ее нового мужа
Инженеру дали восемь лет за отравление таллием рабочих Таганрогского завода
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников развеял миф о пользе чеснока
Гусман пошутил над Ургантом в эфире Первого канала
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
В Госдуме прокомментировали возбуждение дела против ТНТ из-за поцелуя мужчин
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра»
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Обновленный Skoda Karoq раскрыли на шпионских фотографиях до премьеры
«Электричка» Kia для России и другие машины на батарейках
Какие электромобили продаются в России официально
В России начали принимать предзаказы на флагманский внедорожник Changan Uni‑K
Найден идеальный Bentley Continental GT
Этот Continental GT — в исполнении Mulliner, с твидовым салоном и с поющим V8
Skoda рассекретила интерьер доступного седана Slavia
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Чипсы из мха и уха без рыбы:
чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Все материалы