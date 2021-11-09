В Minecraft решили построить электронную версию Махачкалы

В компьютерной игре Minecraft решили построить электронную версию Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Деньги на воссоздание дагестанской столицы задонатил игрок состава Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов. Он выделил на это 10 тысяч рублей. Сумму превратили в призовой фонд, чтобы другие игроки начали застраивать участок.

30 ноября участник, который застроит наибольшую часть территории, получит 4 тысячи. Уточняется, что строительством Махачкалы в Minecraft будет заниматься группа энтузиастов, ранее изъявившая желание воссоздать в игре всю Землю.

Летом стало известно, что команда киберспортсменов из СНГ TeamCIS за три недели воссоздала центр Новосибирска в компьютерной игре Minecraft. На опубликованном в сети ролике можно увидеть здание театра оперы и балета — величественное строение с колоннами и стеклянным куполом. Центральная площадь с театром окружена широкими проспектами, жилыми и административными зданиями.