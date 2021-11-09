Обвиняемый в домогательствах звезда фильма «В бой идут одни "старики"» уволился

Украинский актер, звезда фильма «В бой идут одни "старики"» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого после обвинений в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщила актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook.

По ее словам, актер написал заявление по собственному желанию. «Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка», — отметила актриса.

Муштей добавила, что в настоящее время в университете работает группа, которая должна заниматься расследованием домогательств, однако вместо этого пытается «замять ситуацию». По словам артистки, она обратилась в группу и предложила предоставить контакты пострадавших от харассмента студенток еще 30 августа, но ответа так и не получила.

Ранее маркетолог Мария Матрос рассказала, что стала жертвой Талашко, который дружил с ее родителями. Он знал ее с четырех лет. По словам женщины, более десяти лет назад Талашко предлагал ей попробовать поступить в университет. Она приехала в Киев, и преподаватель пригласил ее к себе, чтобы обсудить экзамены. Однако потом он начал приставать к ней и предлагал вместе выпить. Матрос дала понять актеру, что не хочет интимной близости, а также напомнила, что ему уже 62 года.

