Обнаружено «цунами» гравитационных волн

Международная коллаборация астрофизиков LIGO-Virgo-KAGRA за пять месяцев — с ноября 2019 года по март 2020 года — обнаружила 35 гравитационно-волновых событий. Частота в 1,7 события — наибольшая из фиксировавшихся, отмечают ученые. Препринт, в котором описываются результаты наблюдений, размещен на arXiv.org.

В ходе предыдущего периода наблюдений на гравитационно-волновых обсерваториях LIGO, Virgo — с апреля по октябрь 2019 года — астрофизики фиксировали по 1,5 события за неделю. Общее число зафиксированных с 2015 по 2020 год гравитационно-волновых событий теперь составляет 90. По словам одного из участников исследовательской группы, профессора Австралийского национального университета Сьюзан Скотт, это «цунами» представляет собой «новую эру» в обнаружении гравитационных волн. «Для сравнения, в течение первого периода наблюдений, длившегося четыре месяца 2015-2016 годов, мы обнаружили всего три события», — отмечает она.

Из 35 событий 32 являются результатом слияний черных дыр, остальные три — черных дыр и гораздо меньших по массе объектов, вероятно, нейтронных звезд. Наиболее масштабным стало событие GW200220_061928: в результате столкновения двух черных дыр — массами в 87 и 61 солнечная соответственно — образовалась черная дыра весом в 141 массу Солнца. Первый их этих объектов также, вероятно, является продуктом слияния двух черных дыр — необходимая для его формирования звезда сформировала бы парно-нестабильную сверхновую, не оставляющую после себя остатка. Одним же из участников столкновения в событии GW200210_092254 была, предположительно, черная дыра массой всего в 2,8 солнечной — одна из самых маленьких известных.