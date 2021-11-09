В Victoria's Secret нарушили правила о внешности «ангелов» и вызвали скандал

Компания Victoria's Secret нарушила свои правила о внешности «ангелов», начала сотрудничество с женой канадского музыканта Джастина Бибера Хейли и вызвала скандал в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Информация о начале сотрудничества с 24-летней Хейли Бибер появилась в официальном Instagram-аккаунте бренда. В описании к посту указано, что знаменитость является адвокатом и моделью. Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на то, что на самом деле Бибер закончила балетную академию и не имеет юридического образования.

«Адвокат? Адвокат чего?», «И вот они вновь вернули “ангелов”», «Окей, но почему именно она? Разве вы не заявили об изменении политики компании? Я не спорю, Хейли прекрасная модель, но разве это то, что нужно Victoria's Secret сейчас?», «Она просто не соответствует новой бодипозитивной политике!» «Им просто нужно продавать белье», — высказывались юзеры в многочисленных комментариях.

Кроме того, по мнению аудитории, внешний вид манекенщицы не соответствует бодипозитивному движению, идеи которого ранее начали пропагандировать в Victoria's Secret. В июне руководство марки заявило об отказе от стройных «ангелов» в пользу женщин, отличающихся «достижениями, а не пропорциями». Тогда в число новых амбассадоров вошли футболистка Меган Рапино (Megan Rapinoe), китайско-американская лыжница Эйлин Гу (Eileen Gu), индийская актриса Приянка Чопра Джонас (Priyanka Chopra Jonas) и другие.

В июле бывшая модель Victoria's Secret раскрыла «ужасные» советы коллег для похудения. 29-летняя манекенщица, которая подписала контракт со своим первым агентством Vivien's в возрасте 14 лет, заявила, что постоянное давление со стороны коллег повлияло на ее психическое здоровье. По ее словам, до 18 лет за ней ухаживали взрослые мужчины, в результате чего она «несколько раз подвергалась сексуальному насилию».