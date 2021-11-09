Россиянам предсказали будущее на изменившемся рынке труда

Россияне смогут приспособиться к скорым переменам на рынке труда и занять на нем хорошие позиции, доказав свою конкурентоспособность. Такую мысль в рамках масштабного проекта «Новое общество» озвучил основатель и глава платформы по развитию молодых талантов Changellenge Андрей Алясов.

Говоря о ключевых переменах на рынке труда, эксперт указал на широкое распространение удаленной работы, снижение востребованности IT-специалистов и повсеместную роботизацию.

«Никто никогда не готов к глобальным переменам. Но народ у нас крепкий, умеет выдерживать серьезные трудности — историей проверено», — заверил специалист.

Материалы по теме Туда и обратно. Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию? В ногу со временем. Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?

По словам Андрея Алясова, способность адаптироваться к изменяющимся условиям свойственна человеку независимо от рода его занятий: «Это в принципе способность любого человеческого организма. Как сказал известный американский бизнесмен, основатель инвестиционной компании Bridgewater Рэй Далио, прогресс — это боль и выводы, сделанные из этой боли. Только таким образом прогресс и рождается».

Изменение отношения россиян к рабочему процессу стало одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.