Выбросившие в окно чемодан наркотиков россияне попали на видео. Кадры с задержанными в среду, 10 ноября, опубликовало издание «Известия».

На кадрах видно, как оперативники выводят на улицу подозреваемых в мошенничестве. Кроме того, полицейские выносят из подъезда сумки. Предположительно, в них могут находиться наркотики.

Ранее стало известно, что в одном из домов на Ходынском бульваре скрывались злоумышленники, которые похитили у пенсионерки 16 миллионов рублей.

Когда полицейские брали квартиру штурмом, преступники успели выкинуть в окно чемодан с наркотиками. По данным РЕН ТВ, в чемодане полицейские насчитали 396 свертков и контейнер. Вес запрещенных веществ составлял несколько килограммов.

