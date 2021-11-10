Предложена теория о «заразной» темной материи

Международная группа физиков предложила новую теорию, согласно которой темная материя произошла из обычной (барионной) материи и также способна создавать больше темной материи из обычной материи. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Согласно новой теории, некоторое количество темной материи было создано в «термальной ванне», когда первичная плазма, состоящая из обычной материи, породила частицы темной материи. В какой-то момент новые частицы темной материи начали производить еще больше частиц темной материи из обычных частиц. Этот процесс продолжался, пока темная материя не достигла того количества, что наблюдается сегодня.

Отмечается, что при таком сценарии «заражения» в конечном итоге во Вселенной могло бы не остаться ничего, кроме частиц темной материи. Однако ученые предполагают, что причина, по которой этого не произошло, заключается в быстром расширении Вселенной. Поскольку на раннем этапе своего существования Вселенная была меньше и плотнее, темная материя легко могла вступить в контакт с обычной материей и преобразовать ее. Расширение привело к тому, что космические объекты уходили все дальше друг от друга, и поэтому темная материя встречалась с обычной материей все реже.

Результаты моделирования продемонстрировали, что такая теория может объяснить количество темной материи, которое, как считается, существует в настоящее время. Если их идеи верны, то в космическом фоновом излучении должны остаться следы процесса преобразования барионного вещества, что докажет теорию.