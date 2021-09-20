Обнаружена редкая черная дыра промежуточной массы

Астрономы Университета Аризоны (США) впервые измерили вращение и массу черной дыры по рентгеновским лучам, которые были испущены во время события приливного разрушения звезды J2150. Оказалось, что черная дыра относится к черным дырам промежуточной массы — редкому типу, который долгое время не обнаруживался учеными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи повторно проанализировали рентгеновские данные, полученные при наблюдении J2150, и сравнили их с теоретическими моделями событий приливного разрушения. Результаты показали, что эта вспышка возникла в результате столкновения звезды и черной дыры, которая лишь в 10 тысяч раз массивнее Солнца.

Известно, что в центрах галактик находятся сверхмассивные черные дыры, чья масса достигает от 1 миллиона до 10 миллиардов масс Солнца. Если в их окрестности попадает межзвездный газ, они начинают испускать мощное электромагнитное излучение, делающее их заметными для астрономов. Масса этих черных дыр тесно коррелирует с массой родительских галактик. В то же время неизвестно, как они возникают, хотя ученые предполагают, что их зародышами могут быть черные дыры промежуточной массы, которые сложно наблюдать.

Скорость вращения черной дыры, вызвавшей J2150, достаточно высокая, но не самая быстрая. Это исключает сценарий, согласно которому черная дыра быстро растет из-за постоянного поглощения межзвездного вещества. Кроме того, ученые исключили существование широкого класса сверхлегких бозонов, которые составляют темную материю и должны затормаживать вращение черной дыры.