Обнаружена столкнувшаяся со звездой черная дыра

Астрономы обнаружили, что черная дыра или нейтронная звезда, вращающаяся по спирали вокруг звезды-компаньона, столкнулась с ее ядром и привела к вспышке сверхновой. О первом в истории наблюдении такого катастрофического события сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые провели наблюдения за объектом VT 1210+4956, который испускал яркое радиоизлучение, в рамках многолетнего проекта Very Large Array Sky Survey (VLASS). Известно, что излучение исходит от окраин карликовой звездообразующей галактики, находящейся примерно в 480 миллионах световых лет от Земли. В 2014 году приборы на МКС зафиксировали вспышку рентгеновских лучей, исходящих от радиоисточника.

Полученные данные позволили астрономам реконструировать события. Изначально VT 1210+4956 представлял собой пару массивных звезд, вращающихся близко друг к другу. Одна из них обладала большей массой, чем другая, и в конце концов вспыхнула как сверхновая, оставив после себя либо черную дыру, либо сверхплотную нейтронную звезду. Этот компактный объект постепенно сближался к второй звезде, и около 300 лет назад он вошел в верхние слои атмосферы светила. В результате взаимодействия звездный газ начал выбрасываться наружу, образуя кольцо вокруг обоих объектов.

Черная дыра или нейтронная звезда пробралась к ядру звезды-компаньона, нарушив ядерный синтез, удерживающий звезду от коллапса, в результате чего та вспыхнула как сверхновая. При этом произошел выброс струи звездного материала, которая достигла околосветовых скоростей.