Раскрыта природа порождающего мощную радиацию загадочного объекта

Аргентинские астрономы провели наблюдения за загадочным источником гамма-излучения очень высокой энергии, известным как HESS J1857+026, и раскрыли его природу. Оказалось, что мощная радиация порождается гигантским пузырем горячего газа, внутри которого находится пульсар. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.org.

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Источники гамма-излучения очень высокой энергии испускают фотоны с энергией от 100 гигаэлектронвольт до 100 тераэлектронвольт. Известно, что некоторые источники представляют собой блазары или двойные системы с компактным объектом, однако природа большинства источников остается неизвестной. Одним из них является HESS J1857+026 — протяженный источник гамма-излучения, находящийся на расстоянии 20 500 световых лет.

В состав источника входит радиопульсар PSR J1856+0245, который смещен от центра примерно на восемь угловых минут. Период обращения пульсара составляет 81 миллисекунду, а его возраст, определенный по скорости замедления вращения, достигает 21 тысячи лет. Он замедляется за счет выделения 4,6 на 10 в 36-й степени эрг в секунду. Предполагалось, что HESS J1857+026 является плерионом, то есть туманностью, подпитываемой ветром пульсара. Согласно другой гипотезе, источник гамма-излучения на самом деле представляет собой два объекта, располагающихся на разных расстояниях на одном луче зрения.

Астрономы провели наблюдения источника гамма-излучения в радиоконтинууме, то есть в непрерывном спектре радиочастот, с помощью комплекса телескопов VLA (Karl G. Jansky Very Large Array). Они не обнаружили никаких свидетельств существования усиленного радиоизлучения, характерного для плериона. Однако исследователи обнаружили сверхпузырь на расстоянии 18 тысяч световых лет, что сопоставимо с расстоянием до пульсара.

Сверхпузыри представляют собой гигантскую разреженную область межзвездного пространства, которые могут достигать десятки и сотен тысяч световых лет в диаметре. В отличие от плерионов, подпитываемых одиночным пульсаром, сверхпузыри получают энергию от массивных и горячих звезд и от вспышек сверхновых внутри них.