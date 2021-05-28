Раскрыта природа аномального объекта за пределами Млечного Пути

Индийские астрономы провели длительные наблюдения за аномальным магнитаром XOU J010043.1−721134, которые позволили ученым лучше раскрыть природу необычного объекта. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

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CXOU J010043 представляет собой нейтронную звезду с мощными магнитными полями (в квадриллион раз сильнее магнитного поля Земли), которая также является рентгеновским пульсаром. CXOU находится в Малом Магеллановом Облаке, за пределами Млечного Пути, и, таким образом, обладает самой низкой колонковой плотностью среди всех других магнитаров. Это означает, что между наблюдателем и наблюдаемым объектом присутствует очень мало вещества, что позволяет астрономам исследовать магнитар с высокой точностью.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе наблюдений за объектом, которые проводились с помощью телескопа XMM-Newton в течение 2000-2016 годов. Оказалось, что CXOU имеет период обращения около восьми секунд, что типично для магнитаров. Каждую секунду он замедляется на 0,0176 секунды. Он также обладает диполярным магнитным полем с силой 380 триллионов гаусс. Возраст объекта насчитывает 7200 лет.

Профиль рентгеновских импульсов имеет два пика как в мягком (0,3–1,3 килоэлектронвольт), так и в жестком диапазонах энергий (1,3–8 килоэлектронвольт). Излучение магнитара можно объяснить одним источником, например, моделью тепловой комптонизации, когда происходит изменение частот фотонов в результате их рассеяния на электронной плазме. В то же время температура плазмы не уменьшается со временем, как следовало бы ожидать в случае, когда тело непрерывно излучает без дополнительных источников тепла.