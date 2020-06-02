Найдены источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Австралийские астрономы обнаружили источники загадочных радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB). Некоторые специалисты предполагают, что их могут посылать инопланетные цивилизации, однако большинство ученых придерживаются гипотез об их естественном происхождении. Статья, которая описывает связь FRB с далекими галактиками, опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследователи провели наблюдения за четырьмя радиовсплесками FRB 180924, FRB 181112, FRB 190102 и FRB 190608 с помощью радиоинтерферометра ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), расположенного на западе Австралии. Оказалось, что все источники вспышек находятся в массивных галактиках, удаленных на 1-5 миллиардов световых лет от Земли (красное смещение объектов в диапазоне от 0,11 до 0,48).

Эти галактики сильно отличаются от той, в которой был обнаружен повторяющийся быстрый радиовсплеск FRB 121102. Та галактика была карликовой и характеризовалась интенсивным звездообразованием, однако у новых скорость формирования звезд оказалась более умеренной. Кроме того, FRB находились вдали от центра, что исключает модели возникновения всплесков, согласно которым ключевую роль играет ядро или космические струны.

Исследователи также считают маловероятным, что FRB возникают благодаря молодым магнитарам, образующимся при сверхъярких сверхновых. Однако модели с обычными магнитарами и слиянием компактных объектов, например, черных дыр и нейтронных звезд, остаются правдоподобными.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Многие исследователи предполагают, что у этого явления естественные причины, например, вспышки сверхновых, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнитары.

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