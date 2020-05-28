Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной

Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась. Ее поиски были безуспешными в течение 20 лет. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Исследователи нашли недостающее вещество, проанализировав быстрые радиовсплески (FRB) — кратковременные вспышки в радиоволновом диапазоне, длящиеся всего несколько миллисекунд и происходящие в случайных направлениях в небе. Причина FRB до сих пор точно не известна, хотя во время вспышки выделяется колоссальное количество энергии, сравнимое с энергией, выделяемой Солнцем за 80 лет. На распространение излучения от вспышки влияет вещество, находящееся в межзвездном и межгалактическом пространстве.

С помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии ученые оценили расстояние до шести источников FRB, используя закон Хаббла, чтобы определить оптическую плотность среды, через которую проходят радиолучи. Это позволило обнаружить обычную материю, состоящую из барионов (протонов и нейтронов), рассеянную в пространстве и не обнаруживаемую с помощью обычных методов.

Согласно закону Хаббла для отдаленных галактик, чем дальше от наблюдателя находится объект, тем быстрее он он удаляется от него. Этот закон лежит в основе измерений космологических расстояний.

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