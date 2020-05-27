Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Астрономы Северо-Западного университета в США зафиксировали новый тип космических явлений, относящихся к транзиентам, то есть к меняющим яркость объектам или явлениям, при которых происходит высвобождение большого количества энергии. Аномалия относится к FBOT (англ. fast blue optical transient) — голубым оптическим переходным процессам, и ученым известно только три таких феномена. По сути, он представляет собой сверхмощный взрыв, видимый в оптических, рентгеновских и радиолучах. Статья с результатами наблюдений опубликована в The Astrophysical Journal.

Объект, который породил взрыв, находится в 500 миллионах световых лет от Земли. По характеристикам он напоминает другой известный FBOT — AT2018COW, также называемый «Коровой». AT2018COW обнаружили 17 июня 2018 года на расстоянии 195,7 миллиона световых лет, когда неизвестный объект внезапно увеличил свою светимость до уровня самых ярких сверхновых, причем сделал это за рекордные три дня. Ни один из известных на тот момент типов транзиентов не мог породить такую быструю вспышку, скорость разрастания которой оценили в 42 тысячи километров в секунду. Согласно одной из гипотез, «Корова» представляла собой разновидность сверхновой, однако точная природа явления оставалась невыясненной.

Однако новый FBOT, обозначенный как CSS161010, оказался сильнее и быстрее «Коровы». Он породил отток газа и частиц, скорость которого достигла 55 процентов скорости света. Известно, что подобное способны проделать гамма-всплески, но они запускают материал, чья масса достигает лишь одной миллионной массы Солнца. По оценкам ученых, CSS161010 разогнала до более чем половины скорости света от 1 до 10 процентов массы Солнца. Исходя из этого исследователи полагают, что FBOT является самым быстрым переходным процессом во Вселенной.

До обнаружения CSS161010 основным механизмом FBOT считался коллапс массивной звезды с гамма-всплеском или слияние нейтронных звезд. Однако ученые полагают, что редкий транзиент был порожден поглощением звезды черной дырой. Еще одним ключом к природе феномена являются места, где происходят FBOT. Это небольшие галактики, содержащие около 10 миллионов звезд (для сравнения: Млечный Путь содержит миллиарды звезд), при этом для них характерна низкая металличность, то есть в них мало элементов тяжелее водорода и гелия. Гигантская звезда с низкой металличностью на протяжении всей своей жизни сохраняет массу, после чего погибает в сверхмощной вспышке. Это объясняет, почему FBOT не наблюдаются в более крупных галактиках.

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