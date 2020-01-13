Замечен космический объект с необъяснимым поведением

Астрономы зафиксировали у пульсара PSR J0908-4913 необъяснимое поведение, заключающееся во внезапном изменении частоты вращения нейтронной звезды. Точная причина этого феномена, называемого глитчем, до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщает издание Science Alert.

Сбой во вращении был замечен 9 октября 2019 года. Космический объект PSR J0908-4913 относится к молодым пульсарам, характеризующимся частыми глитчами и имеющим нестабильные периоды вращения, которые могут варьироваться от нескольких десятков до сотен миллисекунд в течение нескольких лет. Глитчи могут происходить каждые 6-25 лет, и, возможно, PSR J0908-4913 уже изменял свой период перед началом долговременных наблюдений.

Пульсар J0908 впервые обнаружен в 1988 году с помощью телескопа MOST (Molonglo Observatory Synthesis Telescope) в Австралии. Период вращения нейтронной звезды составляет 107 миллисекунд. Последующие после открытия наблюдения проводились в течение двух десятилетий с использованием радиотелескопа Parkes, однако глитчей замечено не было. Исследования пульсара возобновились в 2015 году в рамках проекта UTMOST, нацеленного на изучение транзиентов — объектов с изменяющейся яркостью.

После глитча обычно следует период медленного восстановления. Считается, что это явление связано с внутренними процессами в пульсаре, которые выражаются во взаимодействии ядра с корой.

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