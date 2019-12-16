Обнаружен неизвестный вид космических объектов

Международная группа ученых из России, Финляндии и Нидерландов обнаружила уникальную нейтронную звезду GRO J2058+42 с необычными свойствами магнитного поля, которая представляет собой ранее неизвестную разновидность объектов данного класса. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели наблюдения за пульсаром, расположенным на расстоянии около 30 тысяч световых лет от Земли, с помощью космической рентгеновской обсерватории NuSTAR. Они зарегистрировали циклотронные линии в рентгеновском излучении звезды, которые возникают при рассеянии фотонов на электронах в магнитном поле. Пульсар GRO J2058+42 вращается с периодом 196 секунд, и это позволило ученым проанализировать рентгеновские спектры с 10 различных направлений.

Выяснилось, что циклотронные линии наблюдаются только в одном направлении. Это отличает пульсар от других нейтронных звезд, которые либо не имеют обнаруживаемого магнитного поля, либо линии регистрируются во всех направлениях. Сила магнитного поля у GRO J2058+42 в «пятне» составляет 10 триллионов гауссов, что является нормой для подобных объектов. Однако крайняя неоднородность структуры магнитного поля наблюдалась впервые.

Открытие поможет исследователям разработать более точные модели нейтронных звезд и разобраться в эволюции этих космических объектов.

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