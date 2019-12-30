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Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

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Космический гамма-телескоп НАСА Fermi обнаружил гигантское гало высокоэнергетического свечения рядом с пульсаром Геминга, находящимся в сравнительной близости от Земли. Если бы оно было видно невооруженным глазом, то гало заняло бы площадь на небосводе, сравнимое более чем с 40 дисками полной Луны. Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели анализ данных о гамма-излучении пульсара, полученных телескопом в течение десятилетия. Астрономам пришлось учитывать сторонние источники гамма-излучения, в том числе рассеянный свет, порождаемый столкновением космических лучей с межзвездными газовыми облаками. Оказалось, что нейтронная звезда порождает гало с энергией 10 миллиардов электронвольт, занимающее видимую область на небе в 20 градусов (сравнимо с размерами Большого ковша).

Гало порождается частицами низкой энергии, которые уходят от пульсара и испускают гамма-излучение. Это соответствует результатам наблюдения гамма-обсерватории HAWC в Мексике, когда было обнаружена более высокоэнергетическая часть гало (5-50 триллионов электронвольт). Пульсар Геминга может отвечать за 20 процентов позитронов (античастиц электронов), обнаруженных вблизи Земли.

Пульсар Геминга расположен в 800 световых годах от Земли, что делает его самым близким к Солнечной системе пульсаром. Он был обнаружен еще в 1972 году и является самым ярким объектом такого рода в гамма-лучах.

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