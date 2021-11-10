Мужчина попал в больницу из-за взорвавшегося в микроволновке яйца

Житель Шотландии Гэри Макдугалл получил сильные ожоги и попал в больницу после взрыва яйца, которое он готовил в микроволновке. Об этом пишет издание Daily Record.

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40-летний шотландец рассказал, что много раз варил яйца в микроволновке, но в этот раз что-то пошло не так. Он вынул еду из микроволновой печи, положил на стол и хотел съесть кусок ложкой. Но стоило британцу дотронуться до сваренного яйца, как оно неожиданно взорвалось.

Горячая жижа попала мужчине в глаз, на нос, щеку и на грудь. Друг, который был у него в гостях, срочно доставил пострадавшего в больницу. Врачи оказали Макдугаллу необходимую помощь, обработали ожоги и отпустили домой.

После случившегося шотландец призвал любителей готовить яйца в микроволновке отказаться от этого небезопасного способа. У мужчины до сих пор не прошел отек глаза, а на теле и лице остались коричневые следы от ожога.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Реддитч, графство Вустершир, сварила яйца в микроволновке и попала в больницу с тяжелыми ожогами. «Быстрый и безопасный способ» приготовления яиц она нашла в интернете.