Женщина воспользовалась советом звезды и попала в больницу

35-летняя мать двоих детей Ане Линч (Áine Lynch) из Ирландии попыталась повторить лайфхак, который увидела в шоу «Свободные женщины» и получила ожоги лица, шеи и груди. Об этом сообщает Mirror

В одном из выпусков телешоу бывшая участница группы The Saturdays Френки Бридж (Frankie Bridge) показала оригинальный способ готовки яиц пашот. Певица разбила яйцо в кружку с водой и поставила ее в микроволновку. В итоге у звезды получилось идеальное блюдо за минуту.

Линч решила воспользоваться советом Бридж, готовя завтрак для семьи. Первое яйцо получилось переваренным, а второе, поставленное в печь на 50 секунд, взорвалось в кружке. Кипящая вода попала женщине на лицо, шею и грудь. Муж срочно отвез Линч в больницу, где та долго не могла справиться с шоком из-за страшной боли.

Следующую неделю ирландка провела на болеутоляющих. Женщина призналась, что ее до сих пор мучают резкие перемены настроения и она не может уснуть без снотворного.

«Не готовьте яйца пашот в микроволновке. Я увидела лайфхак в "Свободных женщинах", и он обернулся полным провалом. Мне понадобится время, чтобы прийти в себя и, дай бог, у меня не останется шрамов», — написала Линч на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Реддитч, графство Вустершир, сварила яйца в микроволновке и попала в больницу с тяжелыми ожогами. Когда девушка достала яйца, чтобы проверить готовность, одно из них взорвалось и обожгло ей правую сторону лица.