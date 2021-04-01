Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы

Австралийский шеф-повар Мэтт Престон (Matt Preston) раскрыл способ идеально приготовить куриные яйца. Его слова приводит издание Daily Mail.

Престон отметил, что самый сложный способ приготовления яиц — это яйца-пашот. Однако он объяснил, что главный секрет не в методе приготовления и не в навыке повара, а в свежести яиц. Чтобы понять, стоит ли готовить это блюдо, австралиец посоветовал разбить одно яйцо из упаковки в тарелку. Если белок растекается лужей вокруг желтка, стоит приготовить яйца по-другому.

Такие яйца можно использовать для яичницы-болтуньи. Повар подчеркнул, что главная хитрость при приготовлении этого блюда — постоянно помешивать яичницу и убирать ее с самого горячего места на сковороде, чтобы не пересушить. Жарить болтунью лучше на малом или среднем огне, тогда ее текстура получится особенно нежной.

По словам Престона, неправильно приготовить яичницу-глазунью крайне сложно. Повар посоветовал выбирать из двух подходов: либо жарить ее на большом огне, чтобы получить хрустящую корочку снизу, либо на малом и с крышкой сверху — тогда на желтке появится тонкая пленка.

Что касается вареных яиц, австралиец отметил, что время варки зависит от огромного количества факторов: начиная от температуры яиц, заканчивая высотой кухни над уровнем моря. Престон рекомендует погрузить яйца в холодную воду, довести до кипения и после этого в среднем варить три минуты для яиц всмятку, пять — для яиц в мешочек и восемь — для яиц вкрутую.

Ранее знаменитый австралийский шеф-повар Мэгги Бир (Maggie Beer) рассказала о неожиданном ингредиенте, который она использует для приготовления яичницы-болтуньи. Она советует смешивать яйца и сливки с натертой кожурой апельсина.