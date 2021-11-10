Просьбу о досрочном освобождении Брейвика рассмотрят в тюрьме Норвегии

Вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика не станут рассматривать в суде

Вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в 2011 году, будет рассмотрен в стенах норвежской тюрьмы Шиен, где содержится преступник, пишет газета Dagsavisen.

Сам Брейвик просил, чтобы процесс проходил в зале Окружного суда Осло — там же проходил суд после совершенных им терактов. Но, согласно решению Окружного суда Телемарка, «предпосылки, связанные с безопасностью», не позволяют удовлетворить его просьбу.

Планируется, что просьбу о досрочном освобождении террориста станут рассматривать 18 января. Для этого переоборудуют спортзал в тюрьме Шиен.

Брейвик подал прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как преступник отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.