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В норвежском суде рассмотрят просьбу об условно-досрочном освобождении Брейвика

Суд в Норвегии рассмотрит условно-досрочное освобождение террориста Андерса Брейвика
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Андерс Брейвик
Андерс Брейвик
Фото: Lise Aaserud / Reuters

Суд в норвежской столице Осло рассмотрит просьбу террориста Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает издание VG.

По словам Эйстена Стуррвика, адвоката массового убийцы, столичная окружная прокуратура не согласилась предоставить УДО для Брейвика. Также прокуратура отказалась рассмотреть вопрос об улучшении условий содержания террориста. Это означает, что его прошение рассмотрит суд.

В сентябре 2020 года стало известно, что Брейвик подал прошение об УДО. Это стало возможным, так как преступник отсидел восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору. Он также заявил, что условия содержания в тюрьме нарушают его права и обещал судиться с норвежскими властями.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

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