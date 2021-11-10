Домашний кролик сгрыз дизайнерские вещи хозяйки на 191 тысячу рублей

Домашний кролик жительницы британского города Дерби, графство Дербишир, сгрыз дизайнерские вещи на сумму более двух тысяч фунтов стерлингов (191,4 тысячи рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

35-летняя стюардесса Сара Холлинг завела домашнего кролика породы мини лоп и вскоре обнаружила у своего питомца вкус на дорогие вещи. Среди прочего, он сгрыз ее сумку Louis Vuitton, стоившую 500 фунтов стерлингов (47,8 тысячи рублей), кроссовки Kurt Geiger за 140 фунтов (13,3 тысячи рублей), а также туфли ее подруги от дизайнера Alexander McQueen за 420 фунтов (40,2 тысячи рублей). После этого животное переключилось на картонную коробку, которую хозяйка дала ему, чтобы отвлечь от дизайнерской одежды.

Материалы по теме Бобры не добры В бывшем СССР активизировалась пушистая банда Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?

В общей сложности крольчонок испортил дизайнерские товары на сумму более двух тысяч фунтов (191,4 тысячи рублей). При этом его покупка обошлась хозяйке всего в 60 фунтов (5,7 тысячи рублей).

Холлинг рассказала, что на ночь она запирает животное в клетку, но однажды вечером выпила несколько бокалов вина и подумала, что питомец хорошо себя вел, поэтому в этот раз можно не сажать его в клетку. Тогда кролик принялся грызть прическу хозяйки и сожрал около 20 граммов волос. Это расстроило ее больше всего, так как за время локдауна она потратила огромную сумму на наращивание волос и уход за ними.

«К счастью, я вижу во всем позитивные стороны. Я не расстраиваюсь слишком сильно, потому что воспринимаю это как странную и смешную историю. Никто не верит мне, что он сделал это», — отметила стюардесса. Она добавила, что после переезда в новый дом хочет оборудовать гардеробную, которая будет все время закрыта, чтобы защитить одежду от непослушного питомца.

Ранее сообщалось, что потомок самого длинного кролика в мире почти догнал отца, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. Менее чем за два года с момента рождения он отъелся до 25 килограммов. По длине Дейв уступает отцу всего на девять сантиметров.