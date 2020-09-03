Сын самого длинного кролика в мире отъелся до 25 килограммов

Потомок самого длинного кролика в мире почти догнал отца, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Metro.

Дейв — сын немецкого великана Дариуса, который десять лет назад был признан самым длинным кроликом в мире. Он появился на свет в январе 2019 года и менее чем за два года отъелся до 25 килограммов. По длине Дейв уступает отцу всего на девять сантиметров.

Каждый день кролик поглощает по меньшей мере две морковки и половинку брокколи, две большие миски специального корма, миску салата кейл, шпината и капусты, а также яблоки. Чтобы прокормить животное, его хозяевам приходится тратить около 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей) в год.

В прошлом Дейва держали в доме с людьми, однако он повадился грызть мебель. Замена безнадежно испорченного дивана и занавесок обошлась в 1180 фунтов стерлингов (118 тысяч рублей). После этого ему построили отдельный домик во дворе, на сооружение которого ушло 300 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей).

В 2010 году кролик Дариус, которым владела Аннетт Эдвардс из британского города Вустер, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный из живущих кроликов. Его длина составляла 129 сантиметров. И Дариус, и Дейв относятся к породе Немецкий великан, выведенной в Германии.

В 2006 году сообщалось, что немецкий заводчик Ханс Вагнер продемонстрировал на кролиководческой ярмарке Берлина самого пушистого в мире кролика породы Немецкий великан, которого звали также Немецкий Великан. По словам хозяина, кролик отличался поразительно спокойным нравом.