Фото выглядящей на 20 лет Риз Уизерспун на обложке журнала разозлило фанатов

Снимок голливудской актрисы Риз Уизерспун, ставшей героиней новой обложки модного журнала Instyle, подверглась критике в соцсетях из-за обильного фотошопа. Фотография и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

45-летнюю американку сфотографировали в наряде черного цвета, который состоит из кружевного кроп-топа с глубоким декольте и коротких шорт с ремнем. На кадре знаменитость позирует с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. Ее образ дополнили золотое колье, браслет и несколько колец.

Фанатов разозлила фотография Уизерспун из-за чрезмерной ретуши. «Зачем вы так отфотошопили Риз? Она и так красотка», «Я в шоке, она выглядит на 20 лет, что за ужас», «Интересно, Риз утвердила это фото? Она на себя не похожа», «Как же много ненужной ретуши», «Как кукла», «Ужасное фото и фотошоп», — высказывались пользователи сети.

Известно, что автором кадров выступила фотохудожница Эмма Сумертон (Emma Summerton). Стилистом стала Джулия Боэм (Julia Boehm), а визажистом — Келси Фишер (Kelsey Fisher).

В июле фанаты не узнали Марго Робби на обложке Vogue из-за ретуши. Актриса попозировала в золотистом жакете французского модного дома Chanel. На другом кадре ее запечатлели в бассейне: Робби лежит на надувном матрасе в оранжевом слитном купальнике. Поклонники не узнали звезду на фотографиях из-за чересчур отретушированной кожи и укладки в виде прямых волос и челки.