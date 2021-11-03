Леди Гага снялась обнаженной для обложек Vogue

Леди Гагу запечатлели в черном платье с декольте и обнаженной для обложек Vogue

Американская актриса и поп-исполнительница Леди Гага приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложки итальянской и британской версий модного журнала Vogue. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом фото она запечатлена в черном платье бренда Schiaparelli, которое оформлено глубоким декольте и дутыми золотистыми деталями по бокам. На другом кадре исполнительница позирует с пышной прической обнаженной, прикрыв оголенную грудь руками.

Главную героиню фильма «Дом Gucci», премьера которого в России состоится 2 декабря 2021 года, сфотографировали также в розовом платье и объемном плаще бренда Valentino.

Автором съемки выступил известный американский модный фотограф Стивен Майзель (Steven Meisel), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue и Interview, и снимал рекламные компании брендов Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein.

В октябре британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов, снялась для обложки Vogue в платье с декольте. 33-летняя знаменитость позировала в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood, которое дизайнер бренда сшила специально для фотосессии.