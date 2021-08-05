Леди Гага вновь вышла на улицу в туфлях на платформе и 20-сантиметровых каблуках

Американская поп-исполнительница Леди Гага вновь прошлась по улицам Нью-Йорка в обуви на платформе и высоких каблуках и встревожила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю знаменитость в голубых топе и велосипедных шортах. Ее образ дополнили белые массивные ботфорты на шнуровке бренда Pleaser, небольшая сумка, солнцезащитные очки и серьги-кольца. На сайте Pleaser указано, что высота каблуков данной обуви составляет 20 сантиметров.

Читатели издания были обеспокоены травмоопасными ботфортами певицы. «Я люблю ее творчество, но от этих ботинок у меня головокружение», «Вот когда она упадет, тогда все закончится», «Все было так хорошо, пока она не надела эти туфли», «Я едва могу представить последствия падения в этой обуви, но Гага, кажется, усовершенствовала искусство ходьбы в них», «Ты невысокая, Гага, прими уже это», — высказались юзеры.

В июле Леди Гагу засняли в похожей обуви. Она вышла на улицу в облегающем черном платье длины миди и массивных ботфортах на шнуровке бренда Pleaser такого же цвета. Предполагается, что высота каблуков данной модели составляет около 30 сантиметров.