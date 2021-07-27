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Леди Гага вышла на улицу в туфлях на платформе и 30-сантиметровых каблуках

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Фото: REX

Американская поп-исполнительница Леди Гага прошлась по улицам Нью-Йорка в обуви на платформе и высоких каблуках и напугала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю знаменитость на улицах Нью-Йорка в облегающем черном платье длины миди и массивных ботфортах на шнуровке бренда Pleaser такого же цвета. Журналисты издания предположили, что высота каблуков данной обуви составляет около 30 сантиметров. Гага дополнила свой образ минималистичной сумкой и солнцезащитными очками.

Читатели издания были обеспокоены тем, что «рискованная» обувь певицы может привести к травме. Так, они принялись критиковать ее внешний вид в комментариях. «Эти туфли выглядят очень опасно», «Платье на самом деле очень классное, но эта дьявольская обувь выглядит по-дурацки», «Я бы не смогла в них стоять, не говоря уже о том, чтобы передвигаться», «При виде этой обуви у меня вывернулась лодыжка», «Она пожалеет о своем выборе, когда сломает ногу», «Она рискует в них упасть», — высказывались они.

Ранее в июле Леди Гага показала фигуру в бикини и взволновала фанатов. На коротком ролике видно, как певица выходит из бассейна. Она одета в бикини оранжевого цвета. Чашки топа ее купальника выполнены в форме звезд.

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