Леди Гага позагорала на солнце топлес и без макияжа

Американская поп-исполнительница Леди Гага поделилась откровенным селфи и порадовала поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летняя певица сфотографирована на территории собственного дома. Знаменитость позагорала с распущенными волосами, без макияжа и топлес. При этом обнаженную грудь она прикрыла рукой. «Пусть ваше сердце сияет, как солнце», — подписала Гага пост, который набрал 1,2 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Боже, ты такая красивая!», «Предупреждай, прежде чем публиковать такое. У меня чуть не случился сердечный приступ», «Сногсшибательная», «Очень горячо», «Мое сердце сияет, когда я вижу тебя», — восхищались они.

В мае Леди Гага показала фигуру в бикини спиной к камере. На размещенных изображениях она позирует в купальнике синего цвета с принтом, выполненном по технологии тай-дай. Гага, лежащая на фоне океана, запечатлена с распущенными волосами и бокалом.