Леди Гага показала фигуру в бикини спиной к камере

Американская поп-исполнительца Леди Гага показала фигуру в откровенном образе и поделилась полученными снимками с фанатами. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

На размещенных изображениях 35-летняя певица позирует лежа спиной к фотографу в купальнике синего цвета с принтом, выполненном по технологии тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания —прим. «Ленты.ру»). Она запечатлена с распущенными волосами, лежа на фоне океана рядом с бокалом.

Публикация Гаги набрала почти три миллиона лайков и восхитила ее поклонников. «Обожаю тебя», «Настоящая Русалка», «Мои глаза благословились», «Шикарное тело», «Какая прекрасная фигура!», «Королева!», «Нереальная красотка», «Самая красивая женщина в мире», — комментировали подписчики.

Ранее в январе американскую певицу Леди Гагу уличили в копировании платья Аллы Пугачевой на инаугурации Байдена. Она выступила на мероприятии в приталенном темно-синем пиджаке и пышной красной юбке. Пользователи сравнили ее образ с костюмом Пугачевой, в котором ту запечатлели на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году.