Путин назвал превосходящее зарубежные аналоги российское вооружение

Президент России Владимир Путин назвал образцы российского вооружения, которые превосходят зарубежные аналоги. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

В ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которая проходит в режиме видеоконференции, Владимир Путин отметил поступление нового вооружения в войска. По его словам, некоторые образцы российского вооружения превосходят иностранные аналоги.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире «Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом

«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитная ракетная система С-500», — отметил Путин.

В марте журнал The National Interest назвал самые мощные корабли российского военно-морского флота. В список издания вошла атомная подводная лодка стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А».